Число убитых и раненых в Афганистане во время массовой стрельбы, открытой в пятницу талибами, превысило 70. Беспорядочной стрельбой боевики отметили сообщения о захвате провинции Панджшер. Как сообщает афганское агентство Хама Пресс, больница скорой помощи в Кабуле, подтвердила, что в ночь на 4 сентября туда были доставлены 17 тел погибших и 40 раненых. Между тем, представители национального сопротивления в Панджшнре уже опровергли информацию об установлении радикалами полного контроля над этой провинцией. Представитель талибов* Забихулла Муджахид призвал боевиков движения прекратить стрельбу в Кабуле, поскольку, по его словам, это может причинить вред местному населению.

*боевики радикального движения, признанного террористическим и запрещенного в РФ.