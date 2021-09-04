Гражданина Таджикистана, который сотрудничал с признанной нежелательной «Открытой Россией», высылают из РФ

Гражданина Таджикистана Саиданавара Сулаймонова, который сотрудничал с признанной нежелательной организацией «Открытая Россия», высылают из РФ. У себя в Твиттере он пишет, что узнал об этом от хозяина квартиры в Москве, которому, в свою очередь, об этом сказали в МВД. Хозяин квартиры потребовал, чтобы Сулаймонов в течение трех дней покинул российскую столицу, в противном случае, его депортируют в Таджикистан. Активист считает, что из-за критики ислама и действующих властей страны ему находиться в Таджикистане опасно. В последнее время Сулаймонов работал в предвыборном штабе Алексея Пивоварова, который сейчас находится под стражей в Краснодаре по делу о нежелательной организации.
2021-09-04T14:03:05+03:00
2021-09-04T14:03:05+03:00
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14:03, 04 сентября 2021
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