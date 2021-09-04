Ученики одной из гимназий в Нижнем Новгороде пожаловались на отравление. По данным прокуратуры, число пострадавших могло составить до 40 школьников.

На кишечное отравление ученики 2-3 классов гимназии №13 начали жаловаться накануне ближе к обеду, утверждают в департаменте образования Нижнего Новгорода. К тому моменту, как передает агентство ТАСС, у них закончился первый урок. В больницы с симптомами отравления, уверяют в региональном Минздраве, обратились родители 24 школьников, но госпитализированы были трое. Одного ребенка уже отпустили, еще двоих детей готовят к выписке, добавили в ведомстве.

Что именно стало причиной кишечной инфекции, пока не ясно. Власти Нижегородской области предварительно считают, что речь идет о сезонном ротавирусе. Роспотребнадзор пока также подтвердил лишь один случай отравления. Тем не менее, учебу в начальных классах в гимназии временно приостановят. Эксперты в рамках расследования случившегося взяли пробы воды и еды, которую давали детям.

Региональная прокуратура уже ведет проверку по факту массового отравления школьников.