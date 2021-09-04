Прокуратура Гватемалы расследует дело о даче взятки президенту страны Алехандро Джамматтеи от граждан России. Как пишет Нью Йорк Таймс, расследование началось первого сентября. Некий свидетель утверждает, что он лично доставил в дом президента свернутый ковер, набитый деньгами, от неназванной горнодобывающей компании с российским финансированием. Она якобы собиралась договориться о постройке грузового терминала на территории порта. В администрации главы государства все отрицают.