IT-гигантам грозят новые многомиллионные штрафы в России. Как передает ТАСС, 14 сентября суд рассмотрит несколько административных дел в отношении Twitter, Facebook и Telegram за отказ удалить запрещенный контент. Twitter грозит штраф на 16 миллионов рублей по двум административным протоколам. Facebook могут оштрафовать на 40 миллионов по пяти протоколам. Telegram могут оштрафовать на 16 миллионов рублей.
2021-09-04T13:32:18+03:00
2021-09-04T13:32:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:32, 04 сентября 2021
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