Злоумышленник, обвиняемый в похищении девушки в Нижегородской области, заключен под стражу. Как сообщается на сайте СК, 24 августа 23-летняя жительница Новгорода встретилась с похитителем, с которым познакомилась в интернете и уехала с ним в неизвестном направлении. После этого на связь она не выходила. Следствие выяснило, что все это время она находилась в подвале гаража в одном из районов города. На допросе потерпевшая рассказала, что похититель изнасиловал ее, угрожая ножом. Обстоятельства задержания 29-летнего подозреваемого не уточняются.
2021-09-04T13:31:13+03:00
2021-09-04T13:31:13+03:00
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13:31, 04 сентября 2021
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