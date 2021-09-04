Злоумышленник, обвиняемый в похищении девушки в Нижегородской области, заключен под стражу. Как сообщается на сайте СК, 24 августа 23-летняя жительница Новгорода встретилась с похитителем, с которым познакомилась в интернете и уехала с ним в неизвестном направлении. После этого на связь она не выходила. Следствие выяснило, что все это время она находилась в подвале гаража в одном из районов города. На допросе потерпевшая рассказала, что похититель изнасиловал ее, угрожая ножом. Обстоятельства задержания 29-летнего подозреваемого не уточняются.