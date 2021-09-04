Около 40 человек из школы в Нижнем Новгороде пожаловались на симптомы отравления. По данным регионального Роспотребнадзора, госпитализированы уже, по меньшей мере, два ребенка, информация еще уточняется. Родители учеников призвали министра образования Нижегородской области Ольгу Петрову обратить внимание на ситуацию. Свою проверку организовала прокуратура. Занятия в начальных классах школы приостановлены.