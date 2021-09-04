Сборная России сыграет отборочный матч Чемпионата Мира по футболу 2022 года против команды Кипра.

Первый матч под руководством Валерия Карпина разделил оценки экспертов пополам. Одни нашли поводы для оптимизма, другие сочли, что ничего не изменилось, хотя ничью с хорватами можно считать приемлемым результатом. Карпин отказался от Артема Дзюбы, но сегодня и его схема с тремя нападающими под угрозой. Тренер разом лишился правого фланга. Было объявлено, что защитник Фернандес и форвард Ионов испытывают некий дискомфорт и смогут поправиться только к следующему матчу с Мальтой. Тренеру предстоит искать решения, либо перестраивать схему. Скорей всего, один из вариантов вышедший на замену Зелимхан Бакаев. Сборная несомненно будет играть активнее и больше прессинговать. Хорватов россияне все-таки опасались. Пока наша команда делит первое место со сборной Хорватии, но любые потери могут отбросить ее на третье место.

Отборочный матч Чемпионата Мира 2022 года между сборными Кипра и России начнется в 19 часов. Трансляция на Первом канале.