На Чистых Прудах в Москве должна начаться встреча кандидатов в Госдуму с избирателями

На Чистых Прудах в Москве в эти минуты должна начаться встреча кандидатов в Госдуму с избирателями. Ее анонсировал депутат Мосгордумы от партии «Яблоко» и один из кандидатов Сергей Митрохин. Ранее он рассказал, что намерен обсудить предложения о поправках в законодательство об иностранных агентах.

Тем временем, организаторы митинга в поддержку СМИ, которых признали иностранными агентами, подали иск столичной мэрии. Они оспаривают отказ в проведении акции, которая должна была пройти сегодня. Как рассказала «Эху» сопредседатель независимого Профсоюза журналистов Софья Русова, она считает отказ политически мотивированным.

Русова добавила, что они намерены также оспаривать указ мэра, который препятствует проведению массовых мероприятий.