Растет число убитых при беспорядочной стрельбе в городах Афганистана после сообщений о захвате провинции Панджшер. По данным афганского информационного агентства Хама, речь идет о как минимум о четырех десятках погибших среди гражданских лиц.

Массовая стрельба была открыта в Кабуле, Джелалабаде и других крупных населенных пунктах вооруженными боевиками захватившего власть в стране признанного террористическим и запрещенного в России движения «Талибан». Таким образом различные отряды талибов отмечали объявленный представителями группировки полный захват не подчинявшейся им провинции Панджшер. По информации агентства Хама, больница скорой помощи в Кабуле, подтвердила, что минувшей ночью туда были доставлены 17 тел погибших и 40 раненых. По сообщениям, пришедшим из Джелалабада на востоке речь также идет о двух десятках погибших. По мере поступления информации из других городов цифры, свидетельствующие о гибели мирных людей могут меняться в большую сторону – уточняет агентство. Представитель талибов Забихулла Муджахид в «Твиттере» призвал боевиков движения прекратить стрельбу. Несмотря на заявления о талибов о контроле над Пандшером, Фронт национального сопротивления Афганистана заявляет о продолжающихся боях. Лидер фронта Ахмад Масуд заявил, что противники талибов не намерены складывать оружие.

По информации связанных с талибами сетевых ресурсов, заместитель главы террористического афганского движения мулла Мухаммад Якуб отдал приказ полиции жестко пресекать так называемую «праздничную стрельбу».