Президент США Джо Байден поручил рассекретить правительственные документы о терактах 11 сентября. Ранее этого требовали родственники жертв трагедии, которые убеждены, что публикация данных прольет свет на истинных виновников произошедшего.

Согласно указу, подписанному Байденом, министерство юстиции США должно провести обзор документов об 11 сентября на предмет рассекречивания. Как отметил американский лидер, открытой должна стать почти вся информация, при этом какие данные так и останутся под грифом «секретно», не уточняется. Но Байден уверяет, что причины на это должны быть наиболее весомые из всех возможных.

Представитель объединения жертв терактов 11 сентября Бретт Иглсон приветствовал решение Белого дома, отметив при этом, что процесс рассекречивания документов шел слишком долго.

Обнародовать документы, связанные с крупнейшим терактом в истории США, Байден обещал еще во время предвыборной кампании в прошлом году. В этом августе почти 2 тысяч человек – среди них родственники жертв, пострадавшие и участники спасательной операции – потребовали от американского президента не участвовать в траурных мероприятиях, если он не даст указание рассекретить данные. Авторы письма убеждены, что в правительственных документах есть информация о причастности к терактам 11 сентября властей Саудовской Аравии.

Бывший сопредседатель комиссии Конгресса по расследованию терактов, демократ Боб Грэм ранее рассказал телеканалу Fox News, что из окончательного отчета о расследовании терактов изъяли три десятка страниц. По словам Грэма, в этих документах шла речь о возможной причастности Саудовской Аравии к заговору.

Грэм подчеркнул, что сами документы были засекречены как администрацией Джорджа Буша-младшего, так и его преемника Барака Обамы. Американист, член академии наук Алексей Арбатов сказал «Эху», что не ждет от рассекречивания документов кардинально новой информации.

В то же время, Арбатов уверен, что само по себе обнародование документов станет большим ударом по престижу как американской власти в целом, так и республиканской – в частности.

Через неделю исполняется 20 лет со дня трагедии, в результате которой погибли почти 3 тысячи человек.