Рассекречивание документов о теракте 11 сентября нанесет удар по престижу американской власти – эксперт

Рассекречивание документов, связанных с терактом 11 сентября, нанесет удар по престижу американской власти. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» академик РАН Алексей Арбатов.

«Это будет большой удар по престижу американской власти в целом, но в частности по республиканцам и республиканской администрации, потому что тогда была администрация Буша-младшего, и я думаю, много неприятного о его деятельности и способности управлять государством выйдет на белый свет», – считает академик.

Арбатов перечислил основные ошибки власти тех лет. «Неспособность громоздкого аппарата национальной безопасности США оперативно реагировать на информацию о террористических угрозах. <...> Полная неготовность США к тому, чтобы встретить эти угрозы, чтобы их прогнозировать и заранее обеспечить меры предотвращения. Ведь поступало очень много информации о том, что готовится нечто страшное, и это или игнорировалось, потому что такой информации всегда было много или не принималось в ответ никаких действий. Ну и конечно демобилизация, деморализация в первые часы после теракта, когда вся машина государственная вошла в ступор, а президент улетел на своем самолете и готовился чуть ли не к ядерной войне. А в Вашингтоне люди, которые не имели на это никаких полномочий, заявили, что они держат бразды правления в своих руках, хотя конституционно никаких таких прав у этих людей не было», – говорит он.

При этом, Арбатов считает, что от документов не стоит ждать большого количества новой информации. «Ничего кардинально нового в рассекречивании этих документов не будет. И подтверждения неким немыслимым теориям заговора, которые существуют в России и в других странах о том, что чуть ли не сами американцы это устроили для того, чтобы обосновать вторжение на ближний восток, и так далее, такого ничего не будет, потому что такого и не было», – уверяет академик.

По его мнению, время публикации документов связано с юбилеем трагедии, сроками, определенными для рассекречивания, а также выходом США из Афганистана. «Эта трагедия имеет многолетний резонанс, нынешний вывод войск из Афганистана, который сопровождался весьма шокирующими трагическими событиями. Ведь он же тоже является следствием той катастрофы, потому что США вторглись в Афганистан, чтобы разделаться с Талибаном* и уничтожить Аль-Каиду** именно тогда, после терактов 2001 года. 20 лет продолжалась эта эпопея, с Аль-Каидой разделались, Усаму бен Ладена убили, но стабильности никакой в Афганистане не достигли, и те же самые талибы сейчас вернулись к власти, нанеся поражение самой мощной глобальной сверхдержаве. Это нечто, что побуждает снова вернуться к тем событиям и в какой-то мере переложить вину на республиканскую администрацию», – заключил А.Арбатов.

Американские власти решили рассекретить правительственные документы о теракте 11 сентября. Президент страны Джо Байден напомнил, что это было его предвыборным обещанием. К такому шагу Белый дом призывали родственники жертв теракта.

*, ** – Запрещенные в РФ террористические организации