Оппозиция и власти Венесуэлы возобновили переговоры. Они проходят в Мексике. Правительственная делегация намерена обсудить вопросы, которые касаются экономики и борьбы с пандемией коронавируса. До этого стороны встречались несколько раз в прошлом месяце. После этого коалиция оппозиционных партий объявила о планах участвовать в региональных выборах в ноябре. Венесуэла уже несколько лет переживает как экономический, так и политический кризис.