Прокуратура Гватемалы подозревает нескольких россиян в подкупе президента страны. При этом ведомство выдало ордер на арест чиновника, который инициировал расследование, — передает американское агентство AR. Как писала газета The New York Times, взятка представляла собой ковер, полный денег, который доставила в резиденцию некая добывающая компания с российским финансированием. Она добивалась права работать в порту Гватемалы. Сам президент Алехандро Джаматеи пока не стал фигурантом расследования, ему не объявлен импичмент.
2021-09-04T12:32:28+03:00
2021-09-04T12:32:28+03:00
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12:32, 04 сентября 2021
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