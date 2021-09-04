Спасатели в Дагестане обнаружили тело туриста. Предположительно речь идет о пятом пропавшем после схода селевого потока. ЧП произошло в августе из-за сильных дождей в регионе. Тогда селевые потоки унесли две машины. В них находились три человека. Кроме того, в одном из ущелий из-за подъема воды застряла группа туристов. Там потоком унесло двух человек.
2021-09-04T12:32:03+03:00
2021-09-04T12:32:03+03:00
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12:32, 04 сентября 2021
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