Спасатели в Дагестане обнаружили тело туриста. Предположительно речь идет о пятом пропавшем после схода селевого потока. ЧП произошло в августе из-за сильных дождей в регионе. Тогда селевые потоки унесли две машины. В них находились три человека. Кроме того, в одном из ущелий из-за подъема воды застряла группа туристов. Там потоком унесло двух человек.