Прокуратура Нижнего Новгорода проверяет информацию о массовом отравлении в одной из школ. По предварительным данным, пострадали около 40 человек. Все они находятся дома, состояние удовлетворительное, — рассказали в надзорном ведомстве агентству ТАСС. В школу направлены сотрудники прокуратуры, представители Роспотребнадзора уже взяли образцы продуктов питания. Уроки в начальных классах там приостановлены.