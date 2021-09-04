Прокуратура Нижнего Новгорода проверяет информацию о массовом отравлении в одной из школ. По предварительным данным, пострадали около 40 человек. Все они находятся дома, состояние удовлетворительное, — рассказали в надзорном ведомстве агентству ТАСС. В школу направлены сотрудники прокуратуры, представители Роспотребнадзора уже взяли образцы продуктов питания. Уроки в начальных классах там приостановлены.
2021-09-04T12:31:33+03:00
2021-09-04T12:31:33+03:00
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12:31, 04 сентября 2021
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