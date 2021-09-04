Российские банки подверглись масштабной атаке в интернете. Как пишет газета «Коммерсантъ», она привела к сбою в работе систем крупнейших финансовых организаций и на некоторое время сделала недоступными часть их сервисов. Участники рынка говорят, что сами банки атаку выдержали, однако, проблема возникла у их интернет-провайдера. Кто может быть причастен к этому – пока не сообщается.