Российские банки подверглись масштабной атаке в интернете. Как пишет газета «Коммерсантъ», она привела к сбою в работе систем крупнейших финансовых организаций и на некоторое время сделала недоступными часть их сервисов. Участники рынка говорят, что сами банки атаку выдержали, однако, проблема возникла у их интернет-провайдера. Кто может быть причастен к этому – пока не сообщается.
2021-09-04T12:31:12+03:00
2021-09-04T12:31:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:31, 04 сентября 2021
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