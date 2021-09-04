Власти США опасаются, что около ста эвакуированных афганцев могут быть связаны с террористами. Вашингтон принимает все меры предосторожности, чтобы не допустить на территорию страны тех, против кого имеется компрометирующая информация, — передает телеканал NBC. По его сведениям, из 30 тысяч вывезенных американскими военнослужащими граждан Афганистана, около 10 тысяч уже были подвергнуты дополнительной проверке. Соединенные Штаты завершили операцию по эвакуации из Кабула в начале этой недели, после чего последние американские военнослужащие покинули территорию Афганистана.
2021-09-04T12:30:53+03:00
2021-09-04T12:30:53+03:00
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12:30, 04 сентября 2021
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