Власти США опасаются, что около ста эвакуированных афганцев могут быть связаны с террористами. Вашингтон принимает все меры предосторожности, чтобы не допустить на территорию страны тех, против кого имеется компрометирующая информация, — передает телеканал NBC. По его сведениям, из 30 тысяч вывезенных американскими военнослужащими граждан Афганистана, около 10 тысяч уже были подвергнуты дополнительной проверке. Соединенные Штаты завершили операцию по эвакуации из Кабула в начале этой недели, после чего последние американские военнослужащие покинули территорию Афганистана.