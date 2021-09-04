В РПЦ не планируют пересматривать жития святых, несмотря на высказывания одного из представителей

В Русской православной церкви не планируют пересматривать жития святых, несмотря на высказывания одного из ее представителей. Сама тема возникла, когда президент дважды за неделю высказал свою позицию о причастности одного из сподвижников царя Ивана Грозного в гибели митрополита Филиппа.

«Никаких пересмотров житий святых на повестке дня не стоит», — написал епископ Савва в своем канале в Telegram. Впрочем, сама возможность частично поправить финальную часть жизненной истории прославленного в лике святых митрополита Филиппа ранее получила вполне серьезные оценки со стороны члена синодальной комиссии по канонизации святых и межсоборного присутствия РПЦ, протоиерея Владислава Цыпина. Он заявил, что для этого должна быть подтверждена версия о непричастности опричника Ивана Грозного Малюты Скуратова к его смерти, а детали «в связи с какими-то новыми обстоятельствами» могут меняться и утверждаться официальным решением, поскольку жития святых частью Священного писания не являются. Поводом для очередного обозначения церковных позиций стало высказывание российского президента, в котором некоторые поспешили эти новые обстоятельства усмотреть. Владимир Путин выступил защитником Скуратова, сказав накануне, что возможно Малюта «не проезжал, а если и проезжал, то мимо» монастыря в Твери, где был убит Филипп в 1582 году.

Впервые о непричастности Малюты Скуратова Владимир Путин говорил в конце августа, когда тверской губернатор рассказывал президенту о планах восстановить церковь, где сподвижник Ивана Грозного якобы задушил московского митрополита.