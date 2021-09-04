Главный редактор интернет-издания Baza рассказал о взломе учётной записи в мессенджере WhatsApp. Никита Могутин связывает это с очередными попытками силовиков найти признаки иностранного финансирования.

Взлом был совершён минувшей ночью, рассказал Никита Могутин в своём телеграм-канале. По его словам, утром он увидел среди уведомлений одно сообщение с кодом, второе с тем, что он удачно введён. Главный редактор сетевого издания Baza отметил, что почти не пользуется сервисом WhatsApp, где у него несколько чатов, в том числе доставки цветов, и много картинок с поздравлениями с Новым годом, Днём рождения и другими знаменательными датами. Могутин не знает, кто его взломал и с какой целью. Он отметил, что у него и коллег по изданию больше года ищут признаки иностранного финансирования, связей с Госдепартаментом США или беглыми олигархами, но ничего найти не могут. Полгода назад Могутин сообщал о том, что у сотрудницы Baza в Петербурге Мяйле Мачюлите взломали облачное хранилище, пока она находилась в больнице с черепно-мозговой травмой. Всю информацию из телефона журналистки скопировали, добавил тогда главный редактор интернет-издания.

Могутина в прошлом месяце оштрафовали на 180 тысяч рублей из-за апрельского митинга в поддержку заключенного политика Алексея Навального. Суд согласился с доводами полицейских, что главный редактор издания Baza участвовал в акции, причём повторно, Могутин утверждает, что работал на ней как журналист.