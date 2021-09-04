Участник одиночного пикета задержан в центре Москвы. Он стоял на Пушкинской площади с плакатом, который призывал освободить Алексея Навального и политзаключенных, — рассказали в правозащитном проекте ОВД-Инфо. Сегодня днем в центре города несколько кандидатов в депутаты Госдумы хотят провести встречи с избирателями, на которых планируют обсудить вопросы свободы прессы и поддержать независимых журналистов.
2021-09-04T12:05:39+03:00
2021-09-04T12:05:39+03:00
https://echo.msk.ru/news/2898232-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:05, 04 сентября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ 01:13 «Стали говорить «Лавров оправдывает преступления сталинизма». Это подло» «Те, кто требуют воспринимать Сталина как абсолютное зло, кто требует рассматривать его и Гитлера единственными виновниками Второй мировой войны, тем самым хотят поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу…»