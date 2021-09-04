Участник одиночного пикета задержан в центре Москвы. Он стоял на Пушкинской площади с плакатом, который призывал освободить Алексея Навального и политзаключенных, — рассказали в правозащитном проекте ОВД-Инфо. Сегодня днем в центре города несколько кандидатов в депутаты Госдумы хотят провести встречи с избирателями, на которых планируют обсудить вопросы свободы прессы и поддержать независимых журналистов.