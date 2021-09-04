Американские власти решили рассекретить правительственные документы о теракте 11 сентября. Президент страны Джо Байден напомнил, что это было его предвыборным обещанием. К такому шагу Белый дом призывали родственники жертв теракта. Сам процесс слишком затянулся, — сказал представитель одной из организаций памяти погибших Брэтт Иглсон.

Иглсон добавил, что, если бы Байден не решился пойти на этот шаг, они бы призывали президента воздержаться от посещения памятных мероприятий. Через неделю исполняется 20 лет со дня трагедии. В результате теракта погибли почти 3 тысячи человек.

Рассекреченные документы, как говорится в указе Байдена, министерство юстиции США должно опубликовать в течение полугода.