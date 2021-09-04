В Киеве минувшей ночью загорелся костел святого Николая. Жертв нет, значительного ущерба здание не получило, — заверили сегодня в министерстве культуры Украины. Огонь вспыхнул в органном зале, а позже перекинулся на кровлю здания. Николаевский костел известен своими органными концертами. 20 лет назад его посетил папа римский Иоанн Павел II. Специалисты, в свою очередь, говорят о том, что здание требует серьезного ремонта.