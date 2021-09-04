В Киеве минувшей ночью загорелся костел святого Николая. Жертв нет, значительного ущерба здание не получило, — заверили сегодня в министерстве культуры Украины. Огонь вспыхнул в органном зале, а позже перекинулся на кровлю здания. Николаевский костел известен своими органными концертами. 20 лет назад его посетил папа римский Иоанн Павел II. Специалисты, в свою очередь, говорят о том, что здание требует серьезного ремонта.
2021-09-04T11:36:49+03:00
2021-09-04T11:36:49+03:00
https://echo.msk.ru/news/2898224-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:36, 04 сентября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ 01:13 «Стали говорить «Лавров оправдывает преступления сталинизма». Это подло» «Те, кто требуют воспринимать Сталина как абсолютное зло, кто требует рассматривать его и Гитлера единственными виновниками Второй мировой войны, тем самым хотят поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу…»