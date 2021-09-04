В российском руководстве опасаются новых нападок на русскоязычных жителей в бывших советских республиках. В то же время, Москва достаточно четко реагирует на подобные инциденты, — сказали агентству РИА Новости в Россотрудничестве. Там отметили, что в России стали более чутко и болезненно реагировать на любые эпизоды негативного отношения к русскоязычному населению за рубежом. Это связывают с трансформацией национального самосознания и напряженным отношением к стране. В то же время, в руководстве агентства по делам СНГ и соотечественников считают невозможным новый массовый отток русскоговорящих граждан из бывших республик СССР. Ранее в прессе появлялись сообщения о конфликтах и нападениях на русскоязычных жителей в Казахстане и Киргизии.