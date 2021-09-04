В Петербурге заметно возросла заболеваемость коронавирусом. За минувшие сутки было зафиксировано почти полторы тысячи новых случаев. Это максимальное значение за две недели. Агентство ТАСС сообщает, что коэффициент распространения инфекции в северной столице также поднялся до максимальных с начала мая прошлого года значений. С чем это связано – пока не сообщается. Всего за минувшие сутки в России было выявлено менее 19 тысяч новых случаев. Почти 800 человек скончались. Официальное число заразившихся с начала пандемии вплотную приблизилось к семи миллионам.