В Петербурге заметно возросла заболеваемость коронавирусом. За минувшие сутки было зафиксировано почти полторы тысячи новых случаев. Это максимальное значение за две недели. Агентство ТАСС сообщает, что коэффициент распространения инфекции в северной столице также поднялся до максимальных с начала мая прошлого года значений. С чем это связано – пока не сообщается. Всего за минувшие сутки в России было выявлено менее 19 тысяч новых случаев. Почти 800 человек скончались. Официальное число заразившихся с начала пандемии вплотную приблизилось к семи миллионам.
2021-09-04T11:35:43+03:00
2021-09-04T11:35:43+03:00
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11:35, 04 сентября 2021
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