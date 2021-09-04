Учетную запись главного редактора интернет-издания Baza Никиты Могутина в мессенджере WhatsApp взломали минувшей ночью. Кто именно стоит за этим, сам журналист пока не знает. Он добавил, что практически не пользуется этим сервисом. Тем не менее, у администрации мессенджера Могутин запросил информацию по поводу инцидента. Ранее с другим журналистом того же издания произошел подобный инцидент. Тогда хакеры взломали облачное хранилище данных сотрудницы «Базы» Мяйле Мачюлите, пока она находилась без сознания в больнице.
2021-09-04T11:35:24+03:00
2021-09-04T11:35:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:35, 04 сентября 2021
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