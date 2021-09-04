Организаторы акции против закона о СМИ-иноагентах подали иск, чтобы оспорить отказ мэрии в ее проведении. Об этом рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сопредседатель Профсоюза журналистов и сотрудников СМИ Софья Русова.

«Вчера вместе с адвокатом мы подготовили исковое заявление и подали его, где требуем признать отказ в согласовании проведения митинга 4 сентября против закона о СМИ-иноагентах как несоответствующим как федеральному закону о собраниях и митингах, так и Конституции», – рассказала Русова.

По ее словам, планируется оспорить не только сам отказ, но и указ мэра, на который в нем ссылаются. «Будем следить, будет ли принят иск, надеюсь, что это будет важное судебное разбирательство, потому что, в том числе, оспаривая сам отказ, мы собираемся оспаривать и указ мэра, на который ссылаются в отказе, якобы, где говорится о ковидных ограничениях. Но там ничего не говорится о запрете на массовые акции до 500 человек, поэтому мы считаем отказ политически мотивированным и незаконным», – заключила С.Русова.

Профсоюз журналистов планировал сегодня провести акцию в защиту СМИ на Пушкинской площади, уведомление о ней было подано 23 августа, а 26 августа мэрия отказала в проведении мероприятия.