Госкорпорация «Роскосмос» ожидает, что уже в следующем году завершатся строительные работы на космодроме «Восточный». После этого должны пройти комплексные испытания, — сказал глава компании Дмитрий Рогозин Владимиру Путину во время посещения президентом «Восточного». Рогозин также показал проект стартового стола для ракет нового семейства «Ангара». Он рассказал о тех работах, которые требуются для выполнения лунной программы.

Строительство российского космодрома в Амурской области идет уже несколько лет. За это время было возбуждено несколько уголовных дел о хищении крупных сумм, которые выделялись на проект. На эту проблему пару лет назад обращал внимание и сам Владимир Путин.

Тогда же Путин просил прокуратуру и следственные органы следить за проведением закупок.