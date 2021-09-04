Массовое отравление детей произошло в одной из школ Нижнего Новгорода. Пострадали около сорока человек, — передает агентство ТАСС со ссылкой на данные прокуратуры. Сейчас ведомство проводит проверку. Роспотребнадзор уже взял образцы, других подробностей пока нет.