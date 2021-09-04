Массовое отравление детей произошло в одной из школ Нижнего Новгорода. Пострадали около сорока человек, — передает агентство ТАСС со ссылкой на данные прокуратуры. Сейчас ведомство проводит проверку. Роспотребнадзор уже взял образцы, других подробностей пока нет.
2021-09-04T11:03:50+03:00
2021-09-04T11:03:50+03:00
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11:03, 04 сентября 2021
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