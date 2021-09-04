Часть правительственных документов, связанных с терактами 11 сентября рассекретят по указу президента США. Сделать это ранее требовали родственники погибших.

Генпрокурор США должен за полгода обнародовать документы, связанных с расследованием ФБР атак в Нью-Йорке и Вашингтоне. Джо Байден объявил, что в преддверии 20-й годовщины со дня трагедии американцы должны узнать больше о том, что известно властям. Правительству страны наказано обеспечить максимальную прозрачность и сохранить секретность только в отдельных необходимых случаях, отмечает агентство Рейтер. Президент США сказал, что этим указом выполняет одно из своих предвыборных обещаний. Месяц назад родные погибших в терактах 11 сентября и другие американцы попросили Байдена рассекретить документы. Поскольку, по их мнению, там могут быть доказательства причастности к терактам властей Саудовской Аравии. Обращение к Байдену подписали около двух тысяч человек. В случае отказа раскрыть содержание секретных документов главу страны попросили не посещать памятные мероприятия, посвящённые 11-му сентября. Саудовские власти отрицают причастность к угону самолётов, которые врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-йорке и здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Ещё один самолёт упал в штате Пенсильвания. При терактах погибли около трёх тысяч человек.

США обвинили в терактах Аль-Каиду. Международная организация признана террористической и запрещено в России. Большинство боевиков, устроивших нападения, были, как установило ФБР, подданными Саудовской Аравии.