Почти пятая часть месячной нормы осадков выпала за последние сутки в Москве. Как рассказали агентству Интерфакс в столичном метеобюро, температура воздуха ночью в городе опускалась ниже +7 градусов. В ближайшие дни в регионе ожидаются небольшие дожди и прохладная погода.