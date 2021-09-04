Почти пятая часть месячной нормы осадков выпала за последние сутки в Москве. Как рассказали агентству Интерфакс в столичном метеобюро, температура воздуха ночью в городе опускалась ниже +7 градусов. В ближайшие дни в регионе ожидаются небольшие дожди и прохладная погода.
2021-09-04T10:35:07+03:00
2021-09-04T10:35:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:35, 04 сентября 2021
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