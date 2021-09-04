В России в этом году впервые за 20 лет переиздадут Красную книгу. В том, посвященный животным, войдут более 440 видов, при этом свыше ста будут исключены из этого издания, — рассказали агентству ТАСС в министерстве природы. Там пояснили, что из Красной книги уберут тех представителей животного мира, которые уже не находятся под угрозой полного исчезновения.