Трудовым мигрантам в России будут выдавать пластиковые карты с носителем информации. Туда будут записаны данные об отпечатках пальцев, а также фотография иностранца, — говорится в приказе МВД, который оказался в распоряжении агентства ТАСС. Выдавать такие пластиковые карты планируют с 29 декабря. Также их начнут оформлять и тем иностранцам, кто прибыл в Россию на длительный срок.
2021-09-04T10:34:21+03:00
2021-09-04T10:34:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:34, 04 сентября 2021
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