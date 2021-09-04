Трудовым мигрантам в России будут выдавать пластиковые карты с носителем информации. Туда будут записаны данные об отпечатках пальцев, а также фотография иностранца, — говорится в приказе МВД, который оказался в распоряжении агентства ТАСС. Выдавать такие пластиковые карты планируют с 29 декабря. Также их начнут оформлять и тем иностранцам, кто прибыл в Россию на длительный срок.