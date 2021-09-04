В России сегодня отменяется двухнедельная изоляция для приезжающих из Великобритании. Это требование действовало с декабря прошлого года на фоне распространения коронавируса. Тогда же было приостановлено авиасообщение с Соединенным Королевством. Регулярные полеты возобновились только в начале лета. Как объяснили российские власти, это было связано с улучшением эпидемиологической обстановки.
2021-09-04T10:33:59+03:00
2021-09-04T10:33:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:33, 04 сентября 2021
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