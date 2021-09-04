Территориальный спор разгорается между Чили и Аргентиной. Сантьяго претендует на подводный шельф у южного побережья – это около 5 тысяч квадратных километров в проливе Дрейка между чилийским мысом Горн и Южными Шетландскими островами Антарктиды. На прошлой неделе Аргентина объявила Чили в нарушении международного договора 84-го года, который прекратил пограничный конфликт между двумя странами. Ранее сообщалось, что в этом регионе были открыты залежи нефти и газа.
2021-09-04T10:33:41+03:00
2021-09-04T10:36:22+03:00
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10:33, 04 сентября 2021
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