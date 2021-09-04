Оппозиция в Таиланде не смогла добиться отставки правительства. Премьер-министр Прают Чан-Оча и пятеро министров избежали вотума недоверия. За них выступило чуть более половины депутатов. Глава правительства занимает этот пост уже семь лет. Оппозиция недовольна мерами по сдерживанию коронавируса, организацией вакцинации и программами экономической помощи. Кроме того, уже больше года в Таиланде проходят уличные протесты. Очередная волна началась в минувший четверг.