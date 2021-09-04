Оппозиция в Таиланде не смогла добиться отставки правительства. Премьер-министр Прают Чан-Оча и пятеро министров избежали вотума недоверия. За них выступило чуть более половины депутатов. Глава правительства занимает этот пост уже семь лет. Оппозиция недовольна мерами по сдерживанию коронавируса, организацией вакцинации и программами экономической помощи. Кроме того, уже больше года в Таиланде проходят уличные протесты. Очередная волна началась в минувший четверг.
2021-09-04T10:33:21+03:00
2021-09-04T10:33:21+03:00
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10:33, 04 сентября 2021
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