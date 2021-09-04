В США рассекретят правительственные документы, связанные с терактом 11 сентября. Как передает агентство Reuters, согласно распоряжению президента Джо Байден, министерство юстиции страны должно опубликовать материалы в течение ближайшего полугода. Байден добавил, что это было одним из его предвыборных обещаний. Ранее о таком шаге президента призывали родственники жертв терактов. Они уверены, что в засекреченных документах говорится о причастности к заговору официальных лиц Саудовской Аравии. Эр-Рияд все эти годы отрицает связь с терактами.
2021-09-04T10:32:59+03:00
2021-09-04T10:32:59+03:00
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10:32, 04 сентября 2021
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