В США рассекретят правительственные документы, связанные с терактом 11 сентября. Как передает агентство Reuters, согласно распоряжению президента Джо Байден, министерство юстиции страны должно опубликовать материалы в течение ближайшего полугода. Байден добавил, что это было одним из его предвыборных обещаний. Ранее о таком шаге президента призывали родственники жертв терактов. Они уверены, что в засекреченных документах говорится о причастности к заговору официальных лиц Саудовской Аравии. Эр-Рияд все эти годы отрицает связь с терактами.