Игры стран Содружества независимых государств открываются сегодня в Казани. Такой формат соревнований организуют впервые.

На соревнованиях разыграют медали в 16 видах спорта. Среди них баскетбол, дзюдо, каратэ, спортивная борьба и художественная гимнастика. Все участники должны быть не старше 23 лет. В Казани соберутся спортсмены из России и стран СНГ. Для проведения игр подготовили несколько площадок и комплексов. Делегаты разместятся в Деревне Универсиады. Там на аллее флагов проведут торжественное открытие Игр стран СНГ. Церемония начнется в 7 вечера. Ряд соревнований пройдут без зрителей. Это связано с невозможностью распределить на них потоки людей так, чтобы они не пересекались. Такие требования вызваны ограничениями по коронавирусу. Зрителей призывают не забывать о правилах безопасности во время пандемии. В частности, о масках. Трибуны разрешат заполнить не более, чем наполовину.

Завершатся игры стран СНГ 11 сентября.