Сборная России по футболу встретится сегодня в матче отборочного тура чемпионата мира с командой Кипра. Гостевая игра россиян начнется вечером. Эксперт и бывший футболист Евгений Ловчев советует команде готовиться к трудной игре. Об этом специалист сказал в эфире телеканала «Матч ТВ».

В минувшую среду россияне дома принимали команду Хорватии в рамках отборочного этапа. Встреча завершилась со счетом 0:0. Это был первый матч российский футболистов под руководством нового наставника Валерия Карпина. После игры он сказал, что удовлетворен результатами.

