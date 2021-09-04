В Роскосмосе утверждают, что в ходе выхода в открытый космос члены российского экипажа подключили кабель модуля «Наука» к американской сети. Впрочем, в трансляции, которая велась на сайте NASA, было объявлено что работы за пределами станции предстоит выполнить еще несколько раз.

Космонавтам Олегу Новицкому и Петру Дуброву во время почти восьмичасового выхода за пределы станции нужно было связать многоцелевой лабораторный модуль «Наука» с сетью американского сегмента МКС. В отчете российского центра управления полетами говорится, что экипаж смог подключить кабели системы электроснабжения по служебному модулю «Звезда» к «Науке» и состыковал их с внутренней сетью. Диктор NASA сообщил, что кабель Ethernet пока не подключили. При этом в ходе работ часть российского модуля чуть было не пополнила ряды космического мусора. Космонавт Петр Дубров поймал крышку электрического разъема модуля «Наука» которая улетела в космос из-за отсутствия страховочного троса. Представитель ЦУП сообщил, что космонавты не успели выполнить часть задач, в частности установить ряд поручней. Ранее сообщалось, что для интеграции модуля в американскую сеть понадобится девять выходов в космос. Космонавтам предстоит протянуть кабельные сети, установить радиационный теплообменник, который в настоящее время размещен на малом исследовательском модуле «Рассвет».

Ранее в РКК Энергия и заявляли, что отказы оборудования на российском модуле «Наука» произошли неожиданно и были нештатными.