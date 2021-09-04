Частная компания требует запретить поисковикам выдавать ссылки на проект Алексея Навального «Умное голосование». Фирма утверждает, что сторонники оппозиционера нарушают ее право на использование одноименного товарного знака.

Суд по иску компании из Ставропольского края «Вулинтертрейд» должен состояться в ноябре – как пишет газета «Коммерсантъ», на этот месяц слушания назначил Арбитражный суд Москвы. Однако обеспечительные меры в виде удаления ссылок на «Умное голосование» из выдачи Google и «Яндекса» истец требует ввести уже сейчас, передает агентство РАПСИ. Такое ходатайство должно быть рассмотрено в течение 3 дней.

Права на товарный знак «Умное голосование» «Вулинтертрейд» приобрело лишь в июле этого года – причем по всем возможным разделам международной классификации товаров и услуг. Компания занимается заготовкой, переработкой и продажей овечьей шерсти. В свою очередь, проект политика Алексея Навального «Умное голосование» был создан с целью поддержки наиболее перспективных оппозиционных кандидатов на выборах любого уровня.

При этом эксперты считают, что перспективы иска туманны, но не исключают, что ссылки на проект «Умное голосование» могут исключить из выдачи и лишь уже после выборов в Госдуму, намеченных на 19 сентября, в иске будет отказано.

В июне этого года Роскомнадзор уже обращался к Google с требованием прекратить техническое обеспечение сайта «Умного голосования». Различные суды штрафовали активистов, которые демонстрировали символику проекта – ее связывали с другими проектами Навального, которые были признаны экстремистскими и запрещены в России.