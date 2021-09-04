Лидер каталонских сепаратистов Карлес Пучдемон отвергает подозрения в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Экс-глава Каталонии, как сказали в его офисе считает, что публикации на эту тему являются частью кампании по дискредитации сторонников независимости автономии, которую ведут испанские власти. Ранее испанские издания, а также ряд иностранных газет, в том числе The New York Times написали со ссылкой на документы полиции, о том, что ближайшие соратники Пучдемона могли контактировать с россиянами. которые либо официально являются сотрудниками спецслужб, либо подозреваются в связях с ними. Пучдемон покинул Испанию 4 года назад, после неудачной попытки Каталонии отделиться от Испанского королевства.
2021-09-04T09:33:39+03:00
2021-09-04T09:33:39+03:00
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09:33, 04 сентября 2021
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