Новозеландская торговая сеть Countdown временно изымает ножи из продажи из-за теракта в пятницу. Руководство компании обсуждает вопрос о целесообразности дальнейшей продажи этих товаров. По словам одного из менеджеров, такой шаг сделан для того, чтобы сотрудники магазинов чувствовали себя в безопасности. Кроме того, сообщается, что их примеру последовали несколько небольших продовольственных магазинов. Вооруженный ножом террорист накануне ранил несколько человек в супермаркете Окленда. Он был застрелен полицейскими. Власти Новой Зеландии говорят, что им известна личность злоумышленника, он был сторонником радикальных исламистов.