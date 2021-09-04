Министерство просвещения не планирует принуждать школьников к вакцинации от коронавируса. Речь идет о тех учениках, которые уже достигли совершеннолетия. В ведомстве заверили также, что не собираются ограничивать доступ к урокам детей, которые не получили прививки. В то же время, там считают вакцинацию правильным гражданским выбором. Более того, говорят в министерстве, они отмечают высокий процент привившихся среди сотрудников образовательных учреждений.
2021-09-04T09:33:03+03:00
2021-09-04T09:33:03+03:00
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09:33, 04 сентября 2021
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