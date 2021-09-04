Строительство на российском космодроме Восточный должно завершиться в следующем году, говорят в Роскосмосе. Далее запланированы комплексные испытания всех систем. В 2023 году планируется пуск ракеты нового семейства «Ангара». Сегодня Восточный посетил президент Владимир Путин. Между тем, многолетнее строительство космодрома в Амурской области не раз сопровождалось громкими уголовными делами о коррупции.