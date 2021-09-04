РПЦ не обсуждает вопрос пересмотра жития святых после недавних слов президента, сказали в Московской патриархии. Внимание к этой теме было приковано после двух высказываний президента Владимира Путина об обстоятельствах гибели митрополита Филиппа при царе Иване Грозном. Президент высказал предположение о непричастности к этому одного из приближенных монарха опричника Малюты Скуратова. Накануне член Синодальной комиссии по канонизации святых протоиерей Владислав Цыпин сказал агентству РИА Новости, что не исключает редактирования жития митрополита Филиппа, если подтвердится версия, которую поддерживает президент. В свою очередь, заместитель управделами патриархии, епископ зеленоградский Савва высказал предположение, что высказывания протоиерея могли быть сделаны в ироничном ключе.
2021-09-04T09:32:16+03:00
2021-09-04T09:32:16+03:00
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09:32, 04 сентября 2021
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