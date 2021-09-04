Арбитражный суд рассмотрит требование о запрете поисковикам выдавать ссылки на проект «Умное голосование» Навального

Арбитражный суд рассмотрит требование о запрете поисковикам выдавать ссылки на проект «Умное голосование» Алексея Навального. Иск подала компания «Вулинтертрейд», которая зарегистрировала на себя товарный знак с таким же названием. При этом он оказался идентичен логотипу одноименного оппозиционного проекта. Решение по такому ходатайству, как рассказали газете «КоммерсантЪ» эксперты, суд может принять в течение трех дней даже без судебного заседания. Тем не менее инстанция назначила слушания по иску на ноябрь.