Арбитражный суд рассмотрит требование о запрете поисковикам выдавать ссылки на проект «Умное голосование» Навального

Арбитражный суд рассмотрит требование о запрете поисковикам выдавать ссылки на проект «Умное голосование» Алексея Навального. Иск подала компания «Вулинтертрейд», которая зарегистрировала на себя товарный знак с таким же названием. При этом он оказался идентичен логотипу одноименного оппозиционного проекта. Решение по такому ходатайству, как рассказали газете «КоммерсантЪ» эксперты, суд может принять в течение трех дней даже без судебного заседания. Тем не менее инстанция назначила слушания по иску на ноябрь.
2021-09-04T09:31:36+03:00
2021-09-04T09:31:36+03:00
https://echo.msk.ru/news/2898158-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:31, 04 сентября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ 01:13 «Стали говорить «Лавров оправдывает преступления сталинизма». Это подло» «Те, кто требуют воспринимать Сталина как абсолютное зло, кто требует рассматривать его и Гитлера единственными виновниками Второй мировой войны, тем самым хотят поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу…»