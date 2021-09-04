Марсоход Персевиранс сегодня может передать новые фотографии с Красной планеты.

Специалисты Аэрокосмического агентства надеются получить более качественные снимки с Марса. Они необходимы, чтобы убедиться в успехе миссии. В среду аппарат Персевиранс, который полгода с лишним исследует Красную планету, добыл первый образец марсианского грунта и передал изображения на Землю. На них неповреждённый образец находится в резервуаре после извлечения из камня. Однако в NASA рассказали, что снимки получились нечёткими из-за недостаточного освещения. Учёные ждут новых, более качественных фотографий. Марсоход впервые пытался добыть образец планетарного грунта месяц назад, но сделать этого не смог. Персевирансиспользует для добычи технологию ударно-вращательного бурения. Собранный образец грунта попадает в резервуар и хранится внутри аппарата. Основная задача марсохода — поиск признаков жизни на Красной планете. Он исследует геологию и климат, чтобы определить, возможна ли в будущем колонизация Марса людьми.

Это уже пятый по счёту марсоход, который специалисты NASA направили для изучения Красной планеты.