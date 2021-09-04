Жители поселка Шушары под Санкт-Петербургом пожаловались на недоделки в новом детском саду. Когда его посещал губернатор северной столицы Александр Беглов, комнаты были заставлены новой мебелью и красивыми игрушками. Сейчас же группы переполнены детьми, многим не хватает места, а все новые вещи куда-то пропали, рассказала «Эху» одна из родителей Алина Евтушенко.

Местные власти настаивают, что детский сад полностью готов к использованию. Он соответствует всем необходимым стандартам, сказала «Эху» замглавы администрации Пушкинского района Евгения Воронина.

Строительство детского сада длилось почти два года.