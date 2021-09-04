В Афганистане сегодня, как ожидается, возобновит работу крупнейший в стране рынок обмена валюты.

Кабульский рынок «Сарай Шахзада» был популярным местом для валютно-обменных операций не только у простых афганцев, но даже у чиновников для нужд государственных ведомств. Он закрылся, как и многие другие учреждения, после падения Кабула 15-го августа, когда в него без боя вошли талибы.

Новая власть неоднократно призывала всех торговцев возвращаться к работе и ничего не бояться, но прислушались к советам далеко не все. Официально работа кредитных учреждений в Афганистане возобновилась с 25-го августа, талибы даже назначили нового управляющего Центробанком. По факту многие банки остаются закрытыми до сих пор. Не способствуют возврату деловой активности к состоянию «как прежде» и новые ограничения – так, от всех банков потребовали запретить своим клиентам снятие наличных в эквиваленте более 200 долларов в неделю.

«Талибан» в России признан террористической организацией и запрещен.